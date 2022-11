Al Job&Orienta esami gratuiti delle abilità visive presso lo stand dell'Istituto Zaccagnini

A Job&Orienta, salone nazionale dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro, alla fiera di Verona, in programma dal 24 al 26 novembre, sarà possibile sottoporsi a uno screening della vista presso lo stand di Istituto Zaccagnini. La scuola per Ottici e Optometristi, con sedi principali a Bologna e Milano e corsi di specializzazione a Venezia e Torino, è fra gli espositori al padiglione 7, stand 95. Giovedì e venerdì dalle 9 alle 18, sabato dalle 9 alle 15, gli studenti dello Zaccagnini condurranno test delle abilità visive e misurazioni dell’occhio, come topografie della cornea e autorefrattometria, con l’ausilio di strumentazione oftalmica evoluta, che integra tecnologie digitali di ultima generazione e diagnostica per immagini.

Gli screening sono gratuiti.

Presso lo stand Istituto Zaccagnini presenterà anche le ultime novità formative del curriculum dell’ottico, l’andamento del mercato e le prospettive occupazionali. Al termine dell’anno scolastico 2022/2023, saranno effettive le norme che stabiliscono il nuovo percorso formativo degli ottici, secondo il regolamento sull’istruzione professionale del 2018. Gli studenti che avranno completato il biennio e il quinquennio per l’abilitazione alla professione di ottico dovranno avere una formazione avanzata, aggiornata secondo più direttrici.

Spiega Giorgio Righetti, direttore dell’Istituto: «Oggi Le figure professionali dell’ottico e dell’ottico specializzato in optometria possono trovare spazio in una più avanzata concezione del negozio specializzato di ottica, che si avvia a diventare un centro servizi della visione, in grado di consigliare e orientare gli utenti, anche al fine della prevenzione, e di assisterli nel tempo personalizzando lenti a contatto e occhiali su misura, per esempio nel caso di bambini, adulti affetti da cheratocono o da altre patologie specifiche, anziani, ipovedenti, soggetti che hanno subito un intervento agli occhi o che necessitano di training visivo».

Le prospettive di lavoro degli ottici comprendono, poi, anche i ruoli di tecnico specializzato nei laboratori e nell’industria delle lenti oftalmiche e a contatto, specialista dei customer care dei produttori di lenti oftalmiche, delle lenti a contatto e strumenti oftalmici, imprenditore e titolare di negozi di ottica.

