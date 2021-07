"Jekyll e Mr. Hyde the strange show" in scena a Cerea

L’edizione della rassegna teatrale “Libri da Vedere” curata da Ippogrifo Produzioni, in collaborazione con la Biblioteca Bruno Bresciani di Cerea, arriva alla quarta e conclusiva tappa. Sabato 31 luglio alle 21.15 andrà in scena, nel Parco della Biblioteca B. Bresciani di Cerea, DR. JEKYLL E MR. HYDE THE STRANGE SHOW di e con FABRIZIO PALADIN.

Lo spettacolo segue l’intreccio poliziesco-fantastico del racconto originale ed omonimo di Stevenson: l’indagine dell’Avvocato Utterson, amico di Jekyll, su Mr Hyde, in una Londra luciferina e dalle sfaccettature gotiche. Lo spettacolo cerca di ricreare, divertendo, la suggestiva tensione del famoso romanzo giallo. L'abilità attoriale di Fabrizio Paladin, che in scena veste il ruolo di più di 26 personaggi senza l’utilizzo di maschere o travestimenti, la scenografia essenziale, l'utilizzo sapiente di suoni e luci di scena, creano sul palcoscenico l'atmosfera giusta per far divertire il pubblico di fronte alla 'doppia' natura del protagonista. Alla recitazione, si aggiunge poi l’accompagnamento musicale del Maestro Loris Sovernigo al pianoforte.

Dal racconto epico al cabaret, dalla prosa al varietà, dal grottesco alla tragedia, uno spettacolo di grande qualità e assoluto divertimento, adatto a tutti e che farà divertire il pubblico in platea. Lo spettacolo, che vanta numerose repliche, ha vinto il “Calanchi Festival Internazionale di Teatro” durante la terza edizione del 2005 a San Marino. Inoltre, è stato selezionato al “Roma Fringe Festival 2015”, dove Fabrizio Paladin ha ricevuto la Nomination con miglior attore.

La rassegna “Libri da Vedere” si chiude dunque con uno spettacolo originale ed imperdibile, sempre intenso all’interno del ventaglio di proposte culturali, tra spettacolo dal vivo e proiezioni cinematografiche, collegate tra loro dal filo rosso della letteratura. La location del Teatro nel Parco è sempre il Parco della Biblioteca “Bruno Bresciani” a Cerea. Apertura cancelli ore 20.30, inizio dello spettacolo puntuale alle 21.15. In caso di maltempo tutti gli spettacoli saranno realizzati presso il Padiglione D dell’Area Exp a Cerea, in Via Oberdan, 10 (aggiornamenti in tempo reale pagina Facebook: Estate a Cerea 2021).

INFO E PRENOTAZIONI (prenotazione consigliata):

Mail: biglietteriaippogrifo@gmail.com

Tel: 349.6625771

CANALI SOCIAL: FACEBOOK – WEB

Link alla pagina Estate a Cerea 2021

Link alla pagina Ippogrifo Produzioni

www.ippogrifoproduzioni.com

