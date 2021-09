A San Michele la Jazzset Orchestra in concerto

Venerdì 17 settembre, la Piazza del Popolo nel centro di San Michele Extra, sarà inondata dalla musica SWING, BLUES, LATIN JAZZ e dalle immortali melodie che hanno segnato la mitica "Era dello Swing" degli Anni '30/40/50.

La 7^ Circoscrizione, con la partecipazione del Consorzio ZAI - Interporto Quadrante Europa di Verona, ha scelto la storica Big Band veronese JAZZSET ORCHESTRA, per intrattenere il gentile pubblico. Sono oltre trent'anni che JAZZSET è attiva musicalmente con diverse centinaia di concerti in luoghi prestigiosi in Italia e all'estero e con migliaia di spettatori plaudenti per il coinvolgente repertorio proposto dai 18 orchestrali/solisti, dalle voci di Rossana D'Auria e Stefano Fusco, con la direzione del maestro Marco Ledri.

Una serata di musica "pulita", che ha fatto ballare ed innamorare milioni di americani prima e di europei dopo l'avvenuta Liberazione del 1945, quando lo scoccare vibrato di un Boogie faceva dondolare gonnellini e pantaloni a tubo dei ballerini, freschi di felicità.

Questo è il clima proposto dal Consiglio della 7^ Circoscrizione e dalla Jazzset Orchestra.

L'ingresso è libero e gratuito.

