La Jazzset Orchestra in concerto a San Michele Extra

Basterebbero le celeberrime note di "In the mood" che aprono i concerti della Jazzset Orchestra , per definire il "mood" che anima la storica Big Band diretta da Gilberto Merli, nata oltre trent'anni fa a Verona, un traguardo prestigioso ed invidiabile, che si esibirà venerdì 13 maggio 2022 alle ore 21 nell'accogliente Piazza del Popolo di San Michele Extra.

L'organizzazione è curata dalla 7ma Circoscrizione del Comune di Verona con con il prezioso sostegno economico del Consorzio ZAI Interporto Quadrante Europa L'ensemble, con i suoi 18 musicisti e la spelndida voce di Rossana D'Auria, proporrà, come recita il Titolo "Settima in swing", un repertorio particolarmente coinvolgente e brillante a ricreare le magiche atmosfere dell'"Era dello Swing" degli Anni Quaranta/Cinquanta,delle mitiche Orchestre di Glenn Miller, Benny Goodman,Duke Ellintìgton, Count Basie particolarmente adatto ad un pubblico eterogeneo e non mancheranno le più note canzoni del Jazz melodico interpretate dalle voci soliste Jazzset.

La ricca stagione scorsa ha visto la Jazzset impegnata in concerto in varie località (Teatro Camploy, Teatro Romano parchi e piazze di Verona e provincia ed una prestigiosa serata di gala all'Hilton Hotel Mulino Stuki di Venezia la sera di Capodanno), raccogliendo ovunque entusiastici consensi dal pubblico presente.

Per il concerto l'ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Web: https://www.jazzset.it/