Alla Dogana Veneta di Lazise arriva lo swing benefico della Jazzset Orchestra

La Dogana Veneta di Lazise, storico e celebre edificio del 1300, sorge nella piazza principale a ridosso dell'antico porto ed affacciato direttamente sulle rive del Lago di Garda, è di epoca Veneziana, ed era adibita a Dogana per il transito delle merci tra la Lombardia e la Repubblica di Venezia. L'importante location, ora divenuta sede di Congressi, Meeting, eventi culturali e mondani, ospiterà una serata musicale indimenticabile per vivere esperienze uniche in uno degli angoli più suggestivi del Borgo scaligero. Venerdì 10 maggio 2024 alle ore 20.30 sarà in concerto alla Dogana, la nota Jazzset Orchestra, storica Big Band veronese nata nel 1989 e cresciuta a Verona, con all'attivo varie centinaia di concerti delle diverse Regioni italiane ed anche in Europa.

È una proposta dell'Associazione Internazionale INNER WHEEL - CLUB di Peschiera e del Lago di Garda, una delle più importanti Organizzazioni Benefiche Femminili, nata nel 1924 in Gran Bretagna ed oggi presente nei Cinque Continenti, per una raccolta di fondi da dedicare "alle ragazze dell'Uganda" dando loro accesso, tramite l'Opera Casa di Nazareth, alle scuole per l'apprendimento di un lavoro. I diciotto orchestrali della Jazzset Orchestra, le due voci soliste di Rossana D'Auria e Stefano Fusco, con la direzione di Gilberto Merli, proporranno un repertorio strumentale e cantato, carico di brio ed indimenticabili brani di successo.

L'ingresso alla Dogana è libero, prenotazioni tel. 339 7760897 - www.jazzset.it.