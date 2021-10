Inaugura il Jazz al Ristori con "Amore che vieni, Amore che vai. Fabrizio De Andrè: Le donne e altre storie"

Il Teatro Ristori inaugura giovedì 21 ottobre 2021 alle ore 20, la rassegna Jazz della Stagione 2021/2022 con il primo dei sette appuntamenti in cartellone: "Amore che vieni, Amore che vai. Fabrizio De Andrè: Le donne e altre storie". Un progetto-omaggio a Faber e alle Donne con protagonisti sette artisti di indiscusso talento: Cristina Donà, voce, Rita Marcotulli, pianoforte, Enzo Pietropaoli, basso, Fabrizio Bosso, tromba, Javier Girotto, sax, Saverio Lanza, chitarre e Cristiano Calcagnile batteria e percussioni.

In un angolo della memoria, molti di noi hanno protetto alcune canzoni: vuoi per ricordare l’accendersi veloce di una passione d’amore che si pensava eterna o al contrario, la sua incertezza e mutevolezza. Per ricordare personaggi tanto simbolici quanto teneri o paradossali, romantici o beffardi, ironici, carichi di una allegria che si trasforma in lieve cinismo ma anche portatori d’un etica civile tanto moderna quanto oggi spesso dimenticata.

Molte di queste canzoni e di questi personaggi appartengono alla poetica di Fabrizio De André. Una poetica colta, curiosa della vita, attenta al mondo e alle sue ingiustizie. E in questa poetica una parte grande è dedicata alle donne. Tutte. A quelle che volano, che piangono, che amano o che vengono lasciate e diventano storie struggenti. Quelle che creano il mondo, lo amano ma vorrebbero cambiarlo per essere felici. Paul Eluard ha scritto: “ci sono parole che aiutano a vivere e sono parole innocenti” e le parole dedicate da Faber alle donne sono tutte parole innocenti: da Maria a Boccadirosa.

Per questo sette musicisti di sicuro talento e diverse esperienze hanno scelto di partecipare ad un progetto-omaggio a Faber non esclusivamente dedicato alle donne ma dando ed esse lo spazio che a loro dava Fabrizio De André.

