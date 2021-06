Gli Swing Brothers aprono la rassegna di musica "Gin n' Jazz" al Mura Festival

Al Mura Festival la musica jazz incontra il Gin Tonic. È la rassegna "Gin n' Jazz", che animerà il parco della Mura tutti i mercoledì sera. Una proposta che rientra nel cartellone della seconda edizione dell'iniziativa ideata e promossa dal Comune di Verona nei quartieri di San Zeno, Veronetta, Borgo Trento e Torricelle, nel contesto della cinta magistrale, patrimonio dell’Unesco.

Il primo appuntamento è per il 9 giugno alle ore 20 con la musica jazz della band Swing Brothers, composta da Alessandro Zara alla voce e alla mini batteria, dal chitarrista Stefano Cinofoli e da Mauro Sereno al contrabbasso. Il repertorio proposto, vario e ricercato, spazia dai classici jazz del songbook americano, prendendo anche ispirazione dai grandi crooner del passato come Frank Sinatra e Tony Bennett. Swing Brothers non è soltanto un omaggio ai grandi autori ma è uno spettacolo elegante e dinamico che accoglie diversi generi, non solo swing ma anche Blues, be-bop.

In abbinata, ci saranno le degustazioni di Gin Tonic Premium, rigorosamente selezionati. Mercoledì il protagonista sarà il Bad Gin, il gin del liquorificio bolognese Bad Spirits, la cui bottiglia, con la serigrafia delle Due Torri, è un vero e proprio omaggio alla città. Bad Gin sarà accompagnato da toniche aromatizzate Fever Tree nelle seguenti ricette: Fever Tree Indian, con l’aggiunta di bacche di ginepro, Zest di limone e coriandolo; Fever Tree Aromatic in accompagnamento all’elegante sapore dell’arancia e al pepe nero.

Informazioni e contatti

L’area food, wine and drink è aperta dal 24 maggio, dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 23, sabato e domenica dalle ore 11 alle ore 23. Nelle giornate di sabato e domenica, Mura Festival accoglierà l’artigianato creativo e le produzioni handmade all’interno del Gipsy Market aperto al pubblico dalle ore 10.

L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito e alcune delle attività sono fruibili previa iscrizione. Il calendario di appuntamenti e attività, in costante aggiornamento e costo dei singoli eventi/attività è disponibile online sul sito www.murafestival.it.

