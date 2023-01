Jamil incontra il pubblico e firma le copie del suo nuovo album "Flow" alla Feltrinelli di Verona

Venerdì 27 gennaio 2023, ore 18.30 Jamil incontra il pubblico e firma le copie del suo nuovo album "Flow" Per partecipare al firmacopie acquista il disco alla Feltrinelli di Verona e ritira il pass prioritario* che dà accesso all'evento (*un pass per ogni cd acquistato fino a esaurimento).

La sua famiglia è la crew di Verona, la sua scena è il rap italiano. Jamil si racconta in Flow il nuovo atteso album di inediti del rapper più provocatorio in Italia. Jamil in questi anni ha ottenuto milioni di ascolti su tutte le piattaforme streaming ma soprattutto si è fatto conoscere per il mordente e l’autenticità che rendono il suo stile estremamente personale.

Le sue liriche sfrontate, dallo stile aggressivo e incalzante, lo hanno reso noto per la sua grande abilità nei dissing che ha coinvolto innumerevoli rapper italiani. Nato in Italia con origini persiane, vive a Verona, dove risiede anche il suo gruppo multiculturale “Baida Army“, col tempo diventato anche la sua etichetta discografica, che si occupa di tutti i suoi progetti.

Informazioni e contatti: https://www.lafeltrinelli.it/.