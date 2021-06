A Bussolengo maxischermo e stand gastronomici per seguire gli europei di calcio

Fischio di inizio per i campionati europei di calcio: per seguire le partire all'aperto a Bussolengo è stato installato un maxischermo in Piazza del Grano. Saranno trasmesse in diretta tutte le partite dell'Italia, ma non solo: in programma anche tutte le gare della fase a gironi che iniziano alle 21 e tutte le partite dagli ottavi alla finale. E siccome calcio e cibo sono un binomio vincente, in piazza è stata allestita anche un'area con stand gastronomici aperti dalle 19. Si tratta di un'iniziativa del Comune, in collaborazione con la Pro Loco locale e l'associazione Nati par el Carneal Bussolengo. Si parte venerdì 11 giugno con la partita d'esordio dell'Italia contro la Turchia alle 21.

«Le piazze sono da sempre luogo di ritrovo per il tifo calcistico - ricorda l'assessore Massimo Girelli - e gli europei sono uno degli eventi che registrano maggiore entusiasmo e partecipazione. Credo che avere un maxischermo in Piazza del Grano per vivere in diretta e in compagnia l'avventura calcistica della nazionale possa essere un'occasione piacevole per tutti. Ringraziamo la macchina organizzativa e le associazioni coinvolte che anche questa volta hanno fatto un ottimo lavoro».

«Le partite della nazionale - sottolinea il sindaco Roberto Brizzi - sono un momento di aggregazione sentito, che unisce non solo i tifosi di calcio. Inoltre dopo questo difficile anno poter tornare a stare insieme in piazza ha un valore ancora più importante. Per questo siamo felici di avere la possibilità di seguire insieme gli europei. Vi aspettiamo in piazza e naturalmente teniamo le dita incrociate per gli azzurri!».

