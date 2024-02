"L'isola dei pirati" in scena al Teatro Stimate

Dai musical ai grandi classici: una rassegna pensata per i più piccoli e adatta a tutta la famiglia in programma da ottobre 2023 ad aprile 2024 al Teatro Stimate.

Il giovane marinaio Rick trova sulla spiaggia una bottiglia con una mappa per arrivare ad un tesoro. Non sarà facile convincere gli abitanti di quel paese di pescatori a partire per questa avventura! Con il prezioso aiuto del nonno Ralf, tra colpi di scena, tempeste e pirati cattivissimi, l’allegra e tenace comitiva approderà sull’isola senza nome, non segnalata sulle carte nautiche.

Biglietti: https://rb.gy/spwaaj

6 euro ridotto 3/12 anni

7 euro intero

Spettacolo inserito all’interno della rassegna Famiglie a Teatro 2023/24.

Foto ufficio stampa Fondazione Aida