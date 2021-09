Visita guidata con aperitivo finale alla scoperta dei segreti dell'Isola del Garda

Quante volte vi siete chiesti: che cosa ci sarà sull’isola del Garda? Noi vi diamo la possibilità di scoprirlo. Prenderemo insieme una barca privata dal porto di Bardolino, seguiremo la costa fino a Punta San Vigilio scoprendo curiosità e leggende del nostro lago. Navigheremo le acque dell’antico Benaco ripercorrendo la sua storia, ammirando i suoi colori, la sua vegetazione, alcune ville famose ed altre meno conosciute.

Sbarcheremo poi sull’unica isola abitata del lago più grande di Italia: l’isola del Garda, che si svelerà ai nostri occhi in tutta la sua bellezza. Ci accoglierà la famiglia Cavazza, proprietaria da quasi un secolo, che ci racconterà la storia dell’isola fatta di pirati, personaggi illustri ed affascinanti segreti. Capiremo il significato profondo di vivere oggi su un’isola, lontani dal traffico e dalla frenesia di tutti i giorni, il suo fascino ma anche le sue difficoltà quotidiane. Visiteremo i giardini e passeremo attraverso alcune stanze della villa in stile neogotico veneziano, per poi terminare con un aperitivo al tramonto sulla terrazza panoramica con una piccola degustazione di prodotti locali.

Informazioni e contatti

Prenotazione obbligatoria ENTRO IL 17 SETTEMBRE per whatsapp 338 3800491 oppure info@infoverona.it.

L’escursione si svolgerà al raggiungimento di 30 partecipanti.

Web: https://www.facebook.com/ippogrifoguide.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...