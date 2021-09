Riso IGP in festa: ad Isola della Scala sei serate di degustazione dei risotti

C’è grande fermento per l’inaugurazione di RISO IGP IN FESTA, la manifestazione in programma in centro a Isola della Scala, nei tre weekend di settembre. Quest’anno, per ragioni di sicurezza è stato deciso di spostare l’evento in piazza, dando risalto al venticinquesimo anniversario del riconoscimento europeo del riso nano vialone veronese IGP. Si promuove quindi la degustazione di assaggi dei migliori risotti che hanno reso grande la Fiera del Riso, accompagnati dalla polenta con la stortina veronese.

Venerdì 10, sabato 11, il 17 e 18, il 24 e il 25 settembre il Comune di Isola della Scala insieme all’Ente Fiera e al Consorzio di Tutela della I.G.P. Riso Nano Vialone Veronese promuovono RISO IGP IN FESTA. Le tipicità del territorio s’incontrano in Piazza dei Martini della libertà, seguiti da eventi come il complesso bandistico scaligero “Vincenzo Mela” di Isola della Scala e del Corpo Bandistico “Città di Lendinara” sabato 11 settembre, il quinto Gran Premio auto a pedali, la gara d’auto per bambini organizzata dall’Associazione Isolamotorclub in programma sabato 18 settembre. Il 25 settembre si terrà il 1° MEMORIAL “CLAUDIO MORI, il raduno d’auto d’epoca e classiche in notturna e raccolta del latte per beneficenza organizzato dall’Associazione Isolamotorclub.

«Abbiamo voluto dare un segnale importante al nostro pubblico che ci segue da più di cinquant’anni – commenta l’avv. Michele Filippi, amministratore unico di Ente Fiera Isola della Scala. – Insieme all’amministrazione, al Consorzio Riso Nano Vialone Veronese IGP, abbiamo deciso di tener viva l’attenzione con gli eventi che si svolgeranno in questi weekend. Quest’anno, per ragioni di sicurezza abbiamo deciso di spostare l’evento in piazza, dando risalto al venticinquesimo anniversario del riconoscimento europeo del riso nano vialone veronese IGP. Come Ente Fiera siamo già al lavoro per preparare la prossima edizione della kermesse che vedrà l’iscrizione all’interno del calendario dell’Associazione AEFI, Associazione Espositori e Fiere Italiane e darà un respiro internazionale alla manifestazione».

«In questo anno particolare segnato dalla pandemia, è importante non smarrire la strada e non perdere la fiducia, che fonda le sue radici nella straordinaria esperienza dei cittadini Isolani che si è fatta tradizione. In attesa del 2022, che sarà certamente prosperoso, manteniamo alta l’attenzione degli appassionati della cucina isolana qui ad Isola della Scala – precisa il primo cittadino Stefano Canazza. – Insieme all’Ente Fiera e al Consorzio abbiamo deciso di promuovere l’iniziativa denominata RISO IGP IN FESTA, per poter dare la possibilità a tutti coloro che lo vorranno, di degustare i risotti e le tipicità della cucina in tutta sicurezza».

La manifestazione si svolgerà all’aperto, nelle piazze del centro paese e sarà necessario essere muniti di green pass per accedere agli stand. “Abbiamo accolto la proposta con grande entusiasmo – conclude il presidente del Consorzio Leoni – i nostri associati si sono resi disponibili per portare le eccellenze culinarie in piazza”. Sarà possibile degustare i risotti e la polenta con la stortina con un ticket a 10 euro.

