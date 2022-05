Ipogeo stelle, è conosciuto ai più per l’attività del GVI - Gruppo volontari Ipogeo impegnato da anni nella valorizzazione del sito Ipogeo in modo dinamico e al passo con le ultime tendenze turistiche per la fruizione dei beni culturali. Eppure, tanto ha fatto e continua a fare anche per sostenere un’approccio ecologico al sito archeologico, calando le sue particolarità microclimatiche interne anche nel contesto esterno: il paesaggio urbano e ambientale. L’Ipogeo e le sue vie è infatti una mappa sentieristica per promuovere percorsi di trekking urbano sulle colline limitrofe all’Ipogeo di Santa Maria in Stelle. Creata in collaborazione con il Comune di Verona, è disponibile in cartaceo presso l’ufficio di informazione di accoglienza turistica (IAT) di Verona o scaricabile gratuitamente sul sito internet dell’associazione (https://www.ipogeostelle.it/paesaggio.php).

Lanciata per la prima volta il 27 aprile 2019, la mappa ha avuto un ottimo successo, aiutando residenti, cittadini di Verona e provincia, nonché turisti italiani e stranieri, a conoscere i meravigliosi borghi e colline di quest’area della Bassa Valpantena, nonché l’immenso patrimonio storico artistico, culturale e naturalistico locale. La pandemia e il turismo di prossimità che ne è scaturito, ha in un certo senso favorito questo processo di riscoperta del territorio e della sua comunità, fornendo a tutte a tutti delle valide e comode opzioni per svolgere attività sportive e/o ricreative all’aria aperta. Con il successo dell’iniziativa ovviamente sono arrivati anche piccoli episodi spiacevoli. Non sono mancati, purtroppo, atti di vandalismo o sabotaggio nei confronti della mappa e della segnaletica predisposta lungo i sentieri, nonché episodi spiacevoli di ritrovamento di rifiuti abbandonati in collina o negli spazi pubblici di sosta o gioco, invasione di spazi privati o professionali di residenti, come campi, orti e giardini, parcheggio selvaggio di auto nelle viuzze del paese e nelle contrade, anche davanti a porte d’ingresso o cancelli.

Riflettendo sull’impatto positivo e negativo che L’Ipogeo e le sue vie ha portato su Santa Maria in Stelle e i paesi limitrofi, e sulle questioni ben più ampie che a livello sociale e relazionale hanno convolto tutti durante questi anni di pandemia, Ipogeo stelle ha deciso di decicare l’evento 2022 al tema della cura. Guardando all’Ipogeo di Santa Maria in Stelle, il meraviglioso territorio e la comunità che lo ospita, Ipogeo stelle ha pensato a tutte le persone che in questi anni hanno dimostrato attraverso pratiche virtuose che l'aver cura, un atteggiamento nobile ed empatico, può essere il primo passo, semplice e quotidiano, per costruire un futuro migliore. Proprio per questo l’evento L’Ipogeo e le sue vie II edizione, sabato 14 maggio 2022 dalle 9 alle 19, coinvolgerà vari attori chiave della comunità e del territorio locale, per proporre una fitta rete di attività d’incontro, dialogo, confronto e contaminazione reciproca. Tour guidati, mostre, passeggiate, talks, laboratori, attività sportive outdoor, questo e molto altro per rispondere ad una un’unica domanda: e. tu, di chi o di cosa ti prendi cura?

Il tema della cura verrà sviluppato secondo cinque filoni: cura della memoria: intesa come recupero e pratica della tradizioni locali; cura della comunità, intesa come mantenimento di relazioni buon vicinato, supporto e condivisione; cura dell’espressione, intesa come esplorazione di forme di comunicazione artistica: cura dell’ambiente, intesa come cura del territorio, della sua conservazione ed equilibrio anche in ottica di sostenibilità; cura della persona, pratiche sportive che aiutano nella salute mentale e del corpo.

Per info e prenotazioni: Ipogeo stelle Via Pantheon 1, Santa Maria in Stelle, 37142 Verona, Italia.

Email: info@gmail.com. Sito internet: www.ipogeostelle.it

Facebook: Ipogeo Stelle Instagram: Ipogeo Stelle