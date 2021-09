"Invito al viaggio - Concerto per Franco Battiato", il grande evento all'Arena di Verona

Si avvicina la serata dedicata a Franco Battiato all’Arena di Verona del 21 settembre: "Invito al viaggio - Concerto per Franco Battiato", sta diventando sempre più corale, con l’aggiunta di artisti come Cristina Baggio, Carlo Boccadoro, Vinicio Capossela, Gianni Morandi, Cristina Scabbia e Davide Ferrario, Extraliscio con Roberto Molinelli, Enzo Avitabile, Nuovo Quartetto Italiano, Fabio Cinti ad arricchire il già ricco parterre annunciato. Sul palco, l’orchestra formata dalla Filarmonica dell’Opera Italiana Bruno Bartoletti diretta da Carlo Guaitoli e i musicisti che hanno accompagnato Battiato nell’ultima tournée: Angelo Privitera alle tastiere e programmazione, Osvaldo Di Dio e Antonello D’Urso alle chitarre, Andrea Torresani al basso, Giordano Colombo alla batteria. Sarà l’occasione per attraversare un lascito artistico con pochi paragoni in Italia, nel rispetto delle partiture originali e soprattutto dello spirito che ha sempre animato la ricerca del musicista catanese.

Un flusso ininterrotto di musiche, parole e riflessioni capace di attraversare i decenni con il dono del continuo rilancio, della sfida sempre in atto. Uno dei punti di forza di Battiato è stato infatti un eclettismo che non tornava mai sui suoi passi: album anche molto differenti fra di loro, ma sempre riconoscibili, capaci di allineare musica colta, avanguardia, letteratura, ricerca, pop, poesia. Sulla stessa onda, le differenze fra i partecipanti a questo grande concerto saranno il suo punto di forza più evidente. Il resto sarà un abbraccio in cui gioia e malinconia, ironia e rigore, voli e discese si mescoleranno felicemente.

Con gli artisti annunciati oggi, si completa così il cast artistico di Invito al viaggio: ALICE, ARISA, ENZO AVITABILE con MARIO INCUDINE, CRISTINA BAGGIO, BAUSTELLE, SONIA BERGAMASCO, BLUVERTIGO, CARLO BOCCADORO, ANGELO BRANDUARDI, UMBERTO BROCCOLI, VASCO BRONDI, BRUNORI SAS, PAOLO BUONVINO, JURI CAMISASCA, GIOVANNI CACCAMO, ROBERTO CACCIAPAGLIA, VINICIO CAPOSSELA con RAFFAELE TISEO e VINCENZO VASI, COLAPESCEDIMARTINO, CARMEN CONSOLI, SIMONE CRISTICCHI, DIODATO, EMMA, EXTRALISCIO con ROBERTO MOLINELLI, EUGENIO FINARDI, MAX GAZZÈ, FABRIZIO GIFUNI, CHICCO GUSSONI, LUCA MADONIA, FIORELLA MANNOIA, MAHMOOD, GIANNI MAROCCOLO con ANDREA CHIMENTI, ANTONIO AIAZZI e BEPPE BROTTO, MARY MONTESANO e VERA QUARLERI, GIANNI MORANDI, MORGAN con FABIO CINTI, NABIL BEY, GIANNA NANNINI, NUOVO QUARTETTO ITALIANO, MANET RAGHUNATH, DANILO ROSSI, SATURNINO, CRISTINA SCABBIA con DAVIDE FERRARIO, SUBSONICA, PAOLA TURCI.

Informazioni e contatti

Prevendite: Ticketone https://www.ticketone.it

INVITO AL VIAGGIO è una produzione: IMARTS - FRANCESCO CATTINI

Direzione Artistica: FRANCESCO CATTINI, PINO PINAXA PISCHETOLA, CARLO GUAITOLI, STEFANO SENARDI.

Web: https://internationalmusic.it

