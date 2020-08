Per la rassegna Teatro nei Cortili all'Arsenale lo spettacolo "Intorno a Carlo Goldoni"

Il 18, 19, 20 e 21 agosto 2020 ore 21 va in scena lo spettacolo "Intorno a Carlo Goldoni" presso la Corte Ovest dell'ex Arsenale militare.

Compagnia: Compagnia Giorgio Totola

Autore: tratto da C. Goldoni

Regia: T. De Berti - C. Totola - M. Totola

«In un momento in cui le città erano deserte, abbiamo usato come non mai l’immaginazione, ci siamo virtualmente visti passeggiare nei luoghi più belli, più incantati o semplicemente tanto desiderati. Abbiamo ritrovato l’arte, la cultura e chi con la poesia ha saputo risvegliare e farci assaporare le cose della vita, chi ci ha raccontato con occhi attenti l’incanto di un campiello, una finestra, un riflesso nell’acqua. Abbiamo immaginato che i grandi letterati della storia s’incontrassero per far risuonare le parole dettate dalle emozioni provate passeggiando per Venezia. E la nostra immaginazione ha dato vita a scene di Goldoni, guardando un balcone, vedendo passare una gondola, entrando dentro un palazzo pieno di meraviglie architettoniche e abbiamo incontrato le dame, i cavalieri, gli Innamorati, Arlecchino e Colombina che con i loro scherzi giocosi ci hanno fatto divertire. Così è nata l’idea di raccontare sul palcoscenico, dove tutto è possibile, dove l’immaginario si concretizza, dando vita ad altra immaginazione».

Informazioni e contatti

Web: https://www.comune.verona.it/

Mail: info@compagniagiorgiototola.it