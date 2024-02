"Intorno alla felicità", alla Palazzina Storica di Peschiera del Garda la personale di Athos Faccincani

«Davanti al cavalletto sei da solo e allora i pensieri, se sono belli, sei felice veramente e la mano va da sola». Opere che parlano di un amore infinito per la luce, i colori e la natura, un tributo di arte alla felicità. Espone da sabato 2 marzo nella Palazzina Storica di Peschiera del Garda Athos Faccincani, artista di rara sensibilità, in grado di dare vita al buio con pennellate di poesia intensa.

Le opere inedite in mostra offrono al visitatore suggestive vedute del Lago di Garda attraverso scorci idilliaci, grandi spazi verdi e piccoli angoli caratteristici. In esposizione si ammirano inoltre i soggetti più rappresentativi dell'arte di Faccincani, tra cui le tele che ritraggono i paesaggi di Positano, Santorini, Portofino, Venezia e le albe, dalle quali emerge la fascinazione dell’artista per il Mediterraneo e per la sua vitalità.

Athos Faccincani nasce a Peschiera del Garda il 29 Gennaio 1951. Negli anni 70 il giovane artista comincia a farsi notare per l’intensità espressiva delle sue figure. Gli viene così commissionata una mostra sulla Resistenza presso la Gran Guardia di Verona che gli frutterà la Medaglia di Cavaliere della Repubblica consegnatagli dal Presidente della Repubblica Sandro Pertini. Nel 1980, dopo un profondo cambiamento interiore, Faccincani si lascia ispirare dalla Natura che diventa protagonista indiscussa della sua pittura che ormai ha conquistato sia l’amore del pubblico che l’attenzione della critica grazie ai colori vivaci e inconfondibili. Da allora l’ascesa del Maestro del Colore si è estesa ben oltre i confini nazionali, tra le sue esposizioni internazionali più importanti quelle di New York, Boston, S. Antonio, Miami, San Francisco, Chicago, Los Angeles, Londra, Vienna, Tokyo, Madrid, Zurigo, Amburgo, Monaco, Sofia e Montecarlo.

Innumerevoli anche i premi di cui è stato insignito durante la sua cinquantennale carriera, fra gli ultimi a Roma, come Personalità Europea 2008, ad Ischia il premio Ischia Friends 2010, a Napoli il Premio Albatros ed il Leone d’Argento al Narnia Festival nel 2020.

La personale, patrocinata dal Comune di Peschiera del Garda, resterà aperta fino al 9 Giugno 2024 con orario:

dal martedì al venerdì 14.30 – 19

sabato e domenica 10 – 19

Curatore: Dr. Gianluigi Bettoni. Info: info@athosfaccincani.it