"Insolite armonie", l'imperdibile mostra di orchidee e verdi rarità

Singolari orchidee botaniche, profumate assieme alle più comuni creeranno insolite armonie con il trend del momento: le piante verdi dalle forme e texture particolari. Fondamentale è l'apporto che hanno le piante verdi negli ambienti domestici e lavorativi: contribuiscono a purificare l'aria da vari componenti inquinanti emessi non solo dai dispositivi tecnologici che affollano gli ambienti che frequentiamo, ma anche dai più comuni detersivi. Uno speciale corner è dedicati agli affascinanti BONSAI, testimoni di una tradizione secolare. Come ogni anno, in tutti i Garden Flover viene garantito il SERVIZIO SOS ORCHIDEA. Se la tua pianta mostra segni che potrebbero essere le prime avvisaglie di una patologia, necessita il rivaso o piccole manutenzioni, portala con te! Cerca gli esperti in reparto e ti aiuteranno a capire quale sia la soluzione migliore per la tua orchidea.

È confermata anche quest'anno la preziosa collaborazione con l'associazione ATAO (Associazione Triveneta Amatori Orchidee) che garantisce la presenza dei propri esperti dal 5 al 14 Febbraio. In esposizione le loro orchidee botaniche, da collezione e il bellissimo orchidario. Inoltre, gli esperti orchidofili restano a disposizione per rispondere a tutte le vostre domande e curiosità.

NOVITÀ! L'ORCHESTRA INVISIBILE - La mostra sarà all'insegna della musica e ogni fine settimana (5, 6, 12, 13, 19, 20 Febbraio) tra le 10.30 e le 12.30 e il pomeriggio tra le 14.30 e le 17 dei musicisti si esibiranno nella loro arte tra orchidee e piante verdi:

SABATO 5 FEBBRAIO: violino & chitarra

DOMENICA 6 FEBBRAIO (solo pomeriggio): tastiera

SABATO 12 FEBBRAIO: arpa celtica

DOMENICA 13 FEBBRAIO: arpa celtica

SABATO 19 FEBBRAIO: piano e violino

DOMENICA 20 FEBBRAIO: piano e violino

Nei giorni feriali il pomeriggio dalle 16 alle 18. si alterneranno gli allievi della scuola di musica del territorio. Se non sai da dove cominciare a prenderti cura delle orchidee, guarda il CORSO BASE SULLA CURA E MANUTENZIONE DELLE ORCHIDEE sul nostro canale Youtube, ma prima, supportaci iscrivendoti al canale.

In collaborazione con FLORICOLTURA CORAZZA, ASSOCIAZIONE ATAO e FERRARIN PIANOFORTI.

Web: https://www.flover.it/it/item/4917-mostra-delle-orchidee-2022.html.