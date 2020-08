Inlingua Verona presenta i webinar gratuiti

Inlingua Verona è felice di presentare il programma di webinar gratuiti per l’autunno 2020. Ecco il nostro programma per l’inglese, il francese, lo spagnolo, il tedesco ed il russo:

INGLESE: “SURVIVAL ENGLISH FOR TRAVEL AND HOLIDAYS” – giovedì 27 agosto. Stai pensando di andare in vacanza o viaggiare in un paese di lingua inglese? Sei nervoso nel parlare alle persone e farti capire? Non esserlo! Unisciti a noi per un’introduzione alle parole chiave e alle frasi che ti aiuteranno a viaggiare comodamente nelle seguenti situazioni: Alloggi in hotel, B&B e ostelli, ristoranti e bar, trasporto pubblico e privato, attività e incontri con le persone del luogo.

“SPEAKING YOU WAY TO YOUR CERTIFICATE!” – mercoledì 2 settembre. In this webinar we will discuss what to expect in the Gatehouse Awards Classic speaking test. The structure, the timing, and most of all we will give you some fundamental tips and useful advice on how to approach it in the best way. Start preparing for your English speaking exams by attending this online class.

“SOCIALIZING ACROSS CULTURES” – giovedì 10 settembre. Le pubbliche relazioni fanno parte della vita quotidiana e il mondo moderno sta diventando più internazionale. Lavorare e vivere in un ambiente interculturale gioca un ruolo importante nella comunicazione. Sempre più persone comunicano quotidianamente con persone di altri paesi attraverso i media virtuali e di persona. Linguaggio del corpo, gestualità, conversazione, incontri, cucina e storia sono tutti fattori importanti da prendere in considerazione quando si socializza. Unisciti a noi per una discussione animata sull’incontro e la comunicazione con persone di altre culture al lavoro e nella tua vita personale per aiutarti a scoprire nuovi approcci.

TEDESCO – dalle 18.30 alle 19.30. “EIN WOCHENENDE IN SALZBURG” – venerdì 28 agosto. La città di Mozart, della cultura e le attrazioni architettoniche, come anche il parco di Hellbrunn con i suoi giochi d’acqua. Questa città e adatta per gli amanti della cultura e anche per le famiglie per la sua vasta gamma di proposte anche per qualche gita fuori città, per esempio il treno che porta sul Schafberg (montagna nelle vicinanze di Salisburgo), la visita di una grotta nel ghiacciaio oppure una gita nelle viscere della montagna per poter visitare una miniera di sale.

“SPORTLICHE AKTIVITÄTEN IM HERBST” – martedì 8 settembre. Quando i boschi si colorano, i giorni si accorciano e l’aria comincia rinfrescarsi, quali attività sportive si possono svolgere? Un’ora di conversazione in tedesco sullo sport!

“MUSIK UND IHRE WIRKUNG” – venerdì 2 ottobre. Se non esistesse la musica, si dovrebbe inventare. Nessun’altra arte è capace di calmarci, renderci euforici, deliziarci e renderci tristi. La musica entra profondamente nel nostro equilibrio emotivo.

“COME IMPARARE LO SPAGNOLO ONLINE CON IL METODO INLINGUA” – mercoledì 16 settembre, mercoledì 7 ottobre, martedì 13 ottobre. Si entrerà subito nel vivo di una lezione di Spagnolo online dove con esempi pratici si presenterà il metodo INLINGUA. Ci sarà una reale full immersion nella lingua Spagnola. .Vedremo insieme la semplicità e la grande potenzialità dell’apprendimento della lingua Spagnola online, Una presentazione interattiva dove la partecipazione attiva sarà fondamentale. ¡Una gran oportunidad! Nos vemos pronto. Possono partecipare tutti colori che vorrebbero imparare questa meravigliosa lingua!

“COME IMPARARE IL FRANCESE ONLINE CON IN METODO INLINGUA” – lunedì 31 agosto, mercoledì 9 settembre, giovedì 15 ottobre. Incontro di presentazione del metodo usato nei corsi di Francese: apprendimento e/o miglioramento del livello linguistico e/o progetti speciali e personali attraverso la presentazione del materiale e dei manuali usati. Un’ora di conversazione per avvicinarsi al mondo del francese!



“COME IMPARARE IL RUSSO ONLINE CON IL METODO INLINGUA” – lunedì 21 settembre. Il metodo inlingua applicato per imparare la lingua e cultura russa –La Russia – un popolo multietnico in una terra ricca di tradizioni –La storia della Russia , tratteggiata dal fascino dell’intreccio delle culture dei popoli. –La varietà della cultura gastronomica, dovuta alle sue radici etniche, tutte differenti tra loro e legate al territorio.

