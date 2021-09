Inglese per bambini: lezioni di prova gratuite durante Tocatì

Vuoi imparare una lingua straniera? Non c’è niente di meglio che iniziare il nuovo anno con dei buoni propositi!

Anche quest’anno inlingua Verona torna con la sua Open Week! Le lezioni di prova gratuite saranno per tutte le età e si svolgeranno dal 18 al 23 settembre. Un’occasione unica per provare il metodo inlingua senza alcun impegno!

Lezioni di prova gratuite KIDS – 18 e 19 settembre

Le lezioni di prova gratuite per i bambini si svolgeranno durante il Tocatì, il Festival Internazionale dei Giochi di Strada candidato Unesco giunto alla sua diciannovesima edizione, che quest’anno propone il tema dell’acqua. Partner del festival da molti anni (cercaci sulla mappa, siamo il numero 29), anche quest’anno inlingua Verona ospiterà i bambini presso la propria sede in Stradone San Fermo 21 con divertenti attività laboratoriali in lingua inglese sul tema del riciclo dedicate ai piccoli dai 3 ai 12 anni.

Le attività sono gratuite e seguiranno i seguenti orari: sabato 18 e domenica 19 dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Per assicurare un posto al tuo bimbo prenota subito la demo gratuita cliccando https://www.inlinguaverona.it/corsi-per-bambini/.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...