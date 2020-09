Inglese per bambini: lezioni di prova gratuite a Verona

inlingua Verona organizza corsi per bambini dai 3 ai 18 anni grazie a programmi che stimolano il loro interesse e la loro curiosità con insegnanti specializzati e sensibili alle esigenze di genitori e bambini. Per la prossima settimana sono in programma le lezioni di prova gratuite per i corsi di inglese per bambini e sarà possibile svolgere la prova sia online sia in presenza.

Le lezioni di prova online si svolgeranno su zoom e l’iscrizione è obbligatoria al seguente link: https://www.eventbrite.it/o/inlingua-verona-30753900840.



Per le lezioni di prova in presenza si svolgeranno durante il Tocatì sabato 19 e domenica 20 settembre. Dalle 10.30 e le 17 si susseguiranno le prove gratuite per i bambini dai 3 a 13 anni.

Informazioni e contatti

È obbligatoria l’iscrizione a segreteria@inlinguaverona.it oppure passare presso la nostra sede nelle giornate della manifestazione. Per maggiori informazioni, contattaci!