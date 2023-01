"Il futuro del cinema tra sala e piattaforme", incontro con Paolo Mereghetti al Centro audiovisivi di Verona

Sale cinematografiche e piattaforme streaming: qual è il futuro del cinema? Di questo e altro se ne parlerà martedì 31 gennaio, dalle 17 alle 18.45, al Centro Audiovisivi alla Biblioteca Civica in via Cappello, con Paolo Mereghetti, giornalista e critico cinematografico del "Corriere della Sera" e "Io donna".

L’evento, che ha per titolo “Il futuro del cinema tra sala e piattaforme”, sarà anche un’occasione per festeggiare i 75 anni dell’attività del Circolo del Cinema, e i 30 anni di pubblicazione del “Mereghetti - Dizionario dei film” che, dal 1993, è la pubblicazione più ricca, completa e di riferimento, in Italia e non, sulla storia del cinema, i suoi protagonisti grandi e meno grandi, i suoi film noti e meno noti. L’incontro è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Per informazioni è possibile chiamare il numero 045 8079732 o scrivere una email a servizio.audiovisivi@comune.verona.it.