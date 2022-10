A Verona l'incontro gratuito "Studiare all'estero"

WEP, organizzazione internazionale che promuove scambi culturali e linguistici nel mondo, presenterà a Verona i Programmi Scolastici dedicati agli studenti di scuola superiore che desiderano trascorrere un trimestre, un semestre o un anno scolastico all’estero. L’incontro si svolgerà mercoledì 5 ottobre a partire dalle 17 presso l’Istituto Piccole Suore della Sacra Famiglia, in via Nascimbeni 10.

La giornata, gratuita, si rivolge a tutti gli studenti interessati a trascorrere parte della loro carriera scolastica all’estero, imparando in modo approfondito la lingua del posto, ed entrando in contatto con una diversa realtà studentesca. WEP organizza programmi scolastici in 21 paesi e in 11 lingue diverse Attraverso l’High School Program, gli studenti saranno inseriti in una scuola superiore locale per un trimestre, un semestre o un anno scolastico e ospitati da una famiglia del posto per tutto il periodo di soggiorno per permettere un’immersione integrale nella cultura e nello stile di vita del paese.

Nel corso dell’incontro saranno fornite tutte le informazioni necessarie di carattere tecnico e burocratico per scegliere durata, destinazione e partenza: dal colloquio di idoneità alla scelta della destinazione e della formula, dall’assistenza alle agevolazioni economiche, fino ai passi da compiere per partire. La grande novità di quest’anno è rappresentata dalle 270 borse di studio messe a disposizione da WEP per gli studenti meritevoli.

Il programma High School è pensato per i ragazzi della 3° e 4° superiore desiderosi di mettersi alla prova in un nuovo sistema scolastico e, attraverso il confronto con altre culture, crescere e maturare. Al rientro i giovani continuano il proprio percorso nella scuola di origine: il programma all’estero è infatti riconosciuto dal Miur - Ministero Istruzione, Università e Ricerca.