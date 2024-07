Si parla di Ulisse nel ciclo di incontri "Sei un Mito!" al Parco Santa Teresa

Da sempre i miti sono racconti in grado di stupirci per la loro capacità di trasmettere insegnamenti atemporali con semplicità e originalità. Per questo Nuova Acropoli Verona ha scelto di dedicare proprio ai miti uno spazio nell’ampio spettro di eventi che realizzerà nel corso dell’estate 2024, attraverso il ciclo “Sei un Mito!”. Il ciclo di incontri culturali è pensato per riportare i miti, con i loro insegnamenti filosofici, tra la gente.

Dopo il successo dei primi due eventi avuti luogo nel mese di giugno, il prossimo incontro si terrà giovedì 18 luglio alle 20 al Parco Santa Teresa (Borgo Roma, Verona) e ognuno potrà portare un telo o uno sgabello per sedersi.

Nel corso della serata, i volontari intervisteranno, per così dire, il famoso Ulisse protagonista dell’Odissea, riportando in vita i suoi valori, le sue imprese ed il suo lungo viaggio verso l’amata Itaca. Per rendere ancor più speciale questa immersione nella figura di Ulisse gli spettatori saranno invitati a partecipare ad un laboratorio sul tema e divertirsi insieme.

L'idea del progetto è quella di rileggere i miti in chiave filosofica scoprendo come i miti del passato possono lasciare insegnamenti e spunti di riflessione per la vita quotidiana.

L’incontro è gratuito e aperto a tutti.