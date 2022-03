Il direttore del museo egizio di Torino Christian Greco ospite a Verona

Il primo luglio 1991 veniva fondata l’associazione Amici del Museo di Castelvecchio, in seguito divenuta associazione Amici dei Civici Musei di Verona. A trent'anni da quella data, consci dell'importanza della missione, si è ritenuto doveroso ricordare la quantità e la qualità di attività svolte dal sodalizio e le numerosissime persone coinvolte che hanno dedicato il loro tempo volontariamente con dedizione e professionalità. È stato così realizzato il volume “Amici da trent’anni 1991-2021” a cura di Alberto Vignolo e Anna Pasti (Scripta edizioni), da poco in distribuzione che, attraverso l'analisi di trenta stanze di un museo dei musei della nostra città, festeggia metaforicamente l’anniversario.

Ma c’è un secondo avvenimento che l’associazione Amici dei Musei Civici di Verona ha fortemente voluto, a rimarcare la necessità di un rapporto culturale sempre vivo, diretto e funzionale con il mondo museale italiano. Per questo ha invitato nella nostra città Christian Greco, direttore del museo egizio di Torino. Si tratta di un egittologo di fama internazionale, che ha sviluppato dal suo avvento nella struttura nel 2015, a soli 38 anni, straordinari cambiamenti che hanno portato alla trasformazione della istituzione da museo antiquario a museo archeologico e che sono stati salutati positivamente dall’intero settore. Le collaborazioni internazionali avviate con musei, università e istituti di ricerca in tutto il mondo e la sua grande esperienza presso molteplici istituzioni culturali lo caratterizzano come uno dei più giovani e stimati direttori delle grandi istituzioni museali del mondo d’oggi.

