Il 19 dicembre alle ore 20.30 presso la chiesa di San Paolo in Campo Marzio, in Via Dell’Artigliere 1, a Verona, si terrà un evento “Incontro con l’artista della Contrada di San Paolo”, omaggio a Girolamo dai Libri. Una proposta formativa e di valorizzazione del territorio. L’evento è organizzato dal Centro di Pastorale Universitaria, di Verona con la Parrocchia di San Paolo in Campo Marzio, a cura di Don Nicola Agnoli e Loredana Costantino volontaria del Centro di Pastorale Universitaria di Verona. In collaborazione con la fondazione Verona Minor Hierusalem.

Intervengono i docenti Prof. Franco Bolondi docente di Didattica delle Arti grafico pittoriche e visive, dipartimento Scienze Umane Università di Verona, prof.ssa Maria Laura Pappalardo, docente di Geografia Ambiente e Paesaggio, presso il Dipartimento Culture e Civiltà Università di Verona. Letture e commento biblico a cura don Nicola Agnoli, letture e interventi con la partecipazione dei volontari della fondazione Verona Minor Hierusalem. Accompagnati dal coro KOKORO. Esso si aggiunge alle iniziative già in atto sulla figura dell'artista e più in generale sul territorio di Veronetta. Come contributo alla loro valorizzazione. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.