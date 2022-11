Approfondimenti su mostre e progetti museali: a Verona gli "Incontri dei Musei Civici"

Al via dal 10 novembre, in Gran Guardia, gli incontri dei Musei civici programmati fino a maggio 2023. Conferenze sul tema dell’arte, organizzate in collaborazione con l’Università di Verona e con il sostegno degli Amici dei Civici Musei d’Arte. Dieci appuntamenti di approfondimento su mostre e progetti museali.

Il primo incontro è per giovedì 10 novembre alle 17.30 nella sala Convegni alla Gran Guardia e sarà dedicato alla mostra ‘Pisanello. Il tumulto del mondo’ in programma fino all’8 gennaio 2023 al Palazzo Ducale di Mantova. L’esposizione sarà illustrata da Stefano L’Occaso, direttore del Palazzo Ducale e curatore della mostra. Tutti gli altri incontri si terranno il martedì, con inizio sempre alle 17.30. La partecipazione è libera fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Gli appuntamenti

Martedì 22 novembre 2022, ore 17.30. I progetti museali di Bergamo e Brescia Capitale Italiana della Cultura

Gianpietro Bonaldi, Responsabile operativo di Fondazione Accademia Carrara

Paolo Plebani, Conservatore collezione di Fondazione Accademia Carrara

Martedì 13 dicembre 2022, ore 17.30. “Donatello. Inventore del Rinascimento” alla Gemäldegalerie di Berlino

Neville Rowley, Curatore di arte antica italiana Gemäldegalerie e Bode-Museum, Berlino

Martedì 10 gennaio 2023, ore 17.30. Reali, fantastici, divini. Gli animali nell'antico Egitto

Francesco Tiradritti, Direttore della Missione Archeologica Italiana a Luxor e in Sudan

Martedì 31 gennaio 2023, ore 17.30. La lunga storia della biodiversità a Verona

Leonardo Latella e Sebastiano Andreatta, Curatori delle collezioni naturalistiche del Museo di Storia Naturale di Verona

Martedì 14 febbraio 2023, ore 17.30. Romeo e Giulietta e il Grand Tour. I viaggiatori europei alla ricerca dei luoghi veronesi di Giulietta

Fausta Piccoli, Responsabile Biblioteche e Archivi Musei Civici, Verona

Martedì 28 febbraio 2023, ore 17.30. Il progetto E.ART.H di Eataly Art House: quando l'arte entra in uno spazio non convenzionale

Eva Brioschi, Storica dell'arte

Walter Guadagnini, Storico della fotografia

Martedì 14 marzo 2023, ore 17.30. Giambattista Tiepolo. Nuova visione. Riletture dopo un anniversario rinviato

Sergio Marinelli, Storico dell'arte

Martedì 18 aprile 2023, ore 17.30. "Se fosse per me non lo farei: ma per la Galleria son capace di qualsiasi cosa". Palma Bucarelli una vita per l'arte e l'istituzione

Rachele Ferrario, Storica e critica d'arte

Martedì 2 maggio 2023, ore 17.30. Dall'argilla all'algoritmo. Arte e tecnologia nelle collezioni di arte contemporanea

Marcella Beccaria, Capo curatore delle Collezioni, Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea

Informazioni e contatti

Prenotazioni dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.30 telefonando al centralino del Museo di Castelvecchio al numero 045 8062611.

Web: https://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=83298.