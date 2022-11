Inaugurazione del presepe al Lido Campanello

Per il secondo anno consecutivo, in data 3 dicembre 2022, viene organizzata al Lido Campanello di Castelnuovo del Garda la posa del Presepe e la sua inaugurazione. Sarà un’importante occasione di condivisione e di convivialità. Con tale installazione temporanea si propone di porre l’attenzione alla promozione del territorio veronese.

«Desideriamo fortemente valorizzare il nostro amato lago, per condividerne le sue bellezze dando la possibilità a tutti, cittadini e turisti che passeggiano nel lungolago, di poter ammirare tale opera in occasione del Natale. Inoltre, sarà un’importante occasione di condivisione e di convivialità, desideriamo fortemente abbattere le barriere e favorire l'integrazione sociale, permettere a tutti di godere di attività ludiche e ricreative come questa».

L’evento avrà luogo nella zona antistante il diving di lido Campanello e saranno presenti cibo, bevande e accompagnamento musicale. Programma dell'evento: