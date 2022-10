A San Giovanni Lupatoto la mostra "Itinera", dipinti di Mara Isolani

Venerdì 4 novembre alle 19 presso il Nival Group di San Giovanni Lupatoto si inaugura la mostra di pittura di Mara Isolani " ITINERA", organizzata da Associazione Anenome in collaborazione con Fondazione Famiglia Defanti. Il curatore Tiziano Brusco propone una selezione di opere dell'artista in cui il mondo si riflette sulle lucide carrozzerie delle auto, come proiettando paesaggi e persone in una dimensione alternativa: www.maraisolani.com.