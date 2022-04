Inaugurazione della nuova Lafarmacia.Fappani

La nuova farmacia Lafarmacia.Fappani di Arbizzano (Via Valpollicella, 54), nuova farmacia ammiraglia di Hippocrates Holding nella provincia di Verona, si presenterà alla cittadinanza in una veste del tutto rinnovata in linea con l’innovativo format Lafarmaciapunto.

Per l’occasione, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, sarà organizzato un rinfresco all’esterno della farmacia a cui potranno partecipare tutti i cittadini e per i più piccoli saranno disponibili attività di animazione e di intrattenimento.

L’inaugurazione della rinnovata Lafarmacia.Fappani consentirà di presentare a tutti i cittadini i servizi offerti dalle farmacie della rete Lafarmaciapunto (servizio infermieristico, ECG, Holter pressorio, Holter cardiaco, test intolleranze alimentari, test audiometrico, test del microbioma, test antigenici e sierologici, ecc.), secondo un modello basato sul legame con la comunità e sul concetto di farmacia come primo presidio sanitario.

In linea con il modello promosso da Hippocrates Holding la farmacia organizzerà inoltre da aprile a maggio giornate dedicate alla nutrizione per tutti coloro che sono interessati ad un percorso di wellness in vista della stagione estiva.

Lafarmacia.Fappani si presenta alla cittadinanza totalmente ristrutturata proponendo una nuova customer experience. All’interno della farmacia si respirerà una fragranza appositamente studiata per favorire una esperienza sensoriale avvolgente sin dal suo ingresso in farmacia. Altro elemento distintivo sarà l’eliminazione di ogni barriera tra il farmacista e il cliente, con banconi aperti da cui i professionisti possano rapidamente uscire per andare incontro all’utente, accogliendolo e guidandolo verso il reparto che più interessa, assicurandogli così anche una maggior livello di riservatezza.