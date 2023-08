Corsi scontati del 20% per l'inaugurazione della nuova sede di èCucina

Orario non disponibile

Quando Dal 15/09/2023 al 17/09/2023 Orario non disponibile

In occasione dell'inizio della nuova stagione di corsi di cucina settembre-gennaio 2024, èCucina festeggia l'inaugurazione della nuova sede di Verona. Da venerdì 15 settembre a domenica 17 settembre ci saranno dei corsi scontati.

I corsi di cucina scontati del 20% sono acquistabili direttamente online dalle 8 di venerdì 15 settembre alle 24 di domenica 17 settembre.

E sabato 16 settembre dalle 18, sarà inaugurata la nuova sede in Via Carducci a Verona per prendere un aperitivo con tutti gli amici e gli chef di èCucina.

La lista dei corsi scontati verrà pubblicata sul sito e sui social di èCucina a partire dall'8 settembre.