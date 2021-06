Inaugurazione: Camicissima vi dà il benvenuto a Verona

«Vogliamo festeggiare insieme a voi la nuova apertura della boutique Camicissima in Via Quattro Spade 21, nel cuore dello splendido salotto veronese! Per questo abbiamo pensato di accogliervi con un fresco spritz di benvenuto e di regalarvi il nostro profumo esclusivo e il ricamo di 2 iniziali in omaggio».

«Siamo aperti tutti i giorni dalle 10 alle 19.30. Vi aspettiamo!».

Appuntamento il 25 giugno 2021 a Verona in via Quattro Spade 2.

Gallery

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...