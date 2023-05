Inaugurazione della prima "Bibliocasetta" per lo scambio di libri per bambini a Verona

In occasione della Giornata Mondiale della Diversità Culturale per il Dialogo e lo Sviluppo, sabato 20 maggio 2023 alle ore 11, tutta la cittadinanza è invitata ad assistere all’inaugurazione della Bibliocasetta di Nuova Acropoli Verona OdV presso il Parco Santa Teresa in Borgo Roma. La Bibliocasetta sarà inaugurata dall'Assessora Elisa La Paglia, Assessorato Politiche educative e scolastiche, Biblioteche, Raimondo Dilara, Presidente della V° Circoscrizione, Stefano Musante, Presidente di Nuova Acropoli Verona ODV e dalla Rete di associazioni, enti e cooperative facenti parte del Patto di Sussidiarietà.

La Bibliocasetta è la “prima casetta per lo scambio di libri per bambini”, e verrà installata nella splendida area verde del Parco Santa Teresa di Borgo Roma. Una struttura in legno di 2 metri di altezza, con alcune sedute per le letture che nasce dall’idea dello sceneggiatore Gianni Volpe che ne ha guidato la creazione. La costruzione della Bibliocasetta si è svolta tra marzo ed aprile 2023, ed ha visto il coinvolgimento di dieci ragazzi delle scuole superiori veronesi aderenti al Progetto “Ci sto! A fare Borgo Roma”, con l’aiuto dei volontari di Nuova Acropoli.

Questa opera d’arte, unica nel suo genere, ospiterà una sezione di libri per bambini dai 0 ai 6 anni ed una di libri per ragazzi dai 6 ai 14 anni e sarà sempre aperta, infatti permetterà lo scambio attivo di libri e giochi educativi. Attorno ad essa, sedute circolari dai colori vivaci offriranno ai bambini ed i loro genitori un’area adibita alla lettura nel verde del parco.

La Bibliocasetta sarà anche luogo, per tutta l’estate 2023 da maggio fino a settembre, di laboratori, letture ed attività per bambini facenti parte del Progetto “Voci dal Mondo”. L’iniziativa prevede, infatti, incontri programmati di letture ogni giovedì tardo pomeriggio (l’orario dipende dal mese), di cui tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.nuovaacropoli.it e www.parcosantateresa.it.