Inaugura il Bardolino Film Festival: il grande cinema sul lago di Garda, ospite Raoul Bova

Il Cinema Teatro Corallo di Bardolino, appena rinnovato dall’amministrazione comunale, aprirà le sue porte mercoledì 16 giugno alle 10 per l’inaugurazione ufficiale della prima edizione di Bardolino Film Festival – Immagini, suoni e parole sull’acqua. All’inaugurazione mattutina saranno presenti il Sindaco Lauro Sabaini, l’Assessore alla Cultura Domenica Currò e il direttore artistico del Festival Franco Dassisti.

La serata di apertura è prevista alle 21.15 presso l’Arena allestita a Lido Mirabello: Raoul Bova, Manuel Bortuzzo ed Emiliano Brembilla saluteranno il pubblico in occasione della proiezione di Ultima gara. Il film, esordio alla regia di Bova e presentato qui per la prima volta su grande schermo, racconta il coraggio di chi non si arrende e lo fa attraverso la storia di quattro ex campioni di nuoto che decidono di tornare a gareggiare, alla ricerca di una rinascita che solo lo sport con i suoi valori può donare. Si inizierà da subito quindi a parlare di voglia di ricominciare, che è il tema al centro di questa edizione dedicata proprio al “Re-Start – Ri-Partenza”.

Nel corso della serata Raoul Bova riceverà il Premio “BFF Restart”. L’indomani, giovedì 17 giugno alle 11.30 al cinema Corallo di Bardolino, Bova sarà protagonista di un incontro col pubblico, moderato dal direttore artistico del festival, Franco Dassisti.

Il programma della prima giornata occupa tutta la giornata, prendono il via le proiezioni dei film in concorso e la sezione BFF BOOKS. Subito dopo la cerimonia di apertura delle 10, partirà il programma dei cortometraggi in concorso con la proiezione del Programma 1 – Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Alle 11 si prosegue con la proiezione di L’italiano che inventò il cinema di Stefano Anselmi (Italia, 2020, 60’), inserito nel Concorso Documentari. Il programma delle proiezioni riprende alle 14.30 con i cortometraggi del Programma 4 – Amici, fratelli e… a cui segue alle 16 una tripletta di documentari in concorso:

Melina di David Valolao (Italia, 2020, 11’), Blind Vision di Dario Butelli (Italia, 2020, 75’) e Buon viaggio mia cara Partita Iva di Enzo Dino e Benedetta De Beni (Italia, 2021, 28’ - fuori concorso).

Alle 18.30 la Sala della Disciplina ospita il primo incontro di BFF BOOKS con l’autrice Gabriella Genisi presenta il suo noir La regola di Santa Croce (Rizzoli) e il giallo Le indagini di Lolita Lobosco che ha ispirato l’omonima serie andata in onda su Rai Uno. L’incontro sarà condotto da Chiara Pizzimenti.

L’evento è organizzato dal Comune di Bardolino, con la collaborazione di Fondazione Bardolino Top e con la direzione artistica di Franco Dassisti, patrocinato da Regione del Veneto e Women for Oncology, ed è sponsorizzato da Gsk. Main Media Partner è la rivista di cinema Ciak.

Informazioni e contatti

Arena Mirabello

Lungolago F. Cipriani, 3

posto unico 8 euro

biglietti in vendita su www.vivaticket.com e presso l’Arena Mirabello, un’ora prima dello spettacolo della sera

Cinema Teatro Corallo

Via Fosse, 13

ingresso libero fino ad esaurimento posti

Sala della Disciplina

Borgo Garibaldi, 55

ingresso libero fino ad esaurimento posti

Tutte le proiezioni sono in lingua originale sottotitolate in italiano e/o in inglese.

Tutte le proiezioni vengono effettuate secondo le normative anti-covid vigenti.

In caso di pioggia gli spettacoli previsti all’Arena Mirabello si terranno presso il Cinema Teatro Corallo.

