Inaugurazione dell'Albero della rinascita

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, lunedì 22 aprile 2024 alle ore 11, presso il Parco Santa Teresa di Borgo Roma (Verona) - Area Parco Giochi Giraffe - si terrà l’inaugurazione dell’Hibakujumoku, Albero della Rinascita.

L’inaugurazione vedrà la piantumazione di un nuovo albero all’interno dell’area verde del parco, un esemplare di Aphananthe aspera, chiamato “Muku” nel paese nipponico, oltre che l’installazione artistica di una struttura a protezione della pianta e di pannelli esplicativi creati dai volontari di Nuova Acropoli OdV in collaborazione con i ragazzi della classe 5G dell’Istituto Tecnico Economico Statale “L. Einaudi”.

Il “Progetto Hibaku” ha avuto inizio lo scorso novembre con l’obiettivo di realizzare un’opera fruibile alla cittadinanza che avesse valore civico e umano e che ispirasse un’idea di pace e rinascita nei frequentatori del Parco Santa Teresa, con cui Nuova Acropoli Verona OdV ha stretto un patto di sussidiarietà con il Comune da quattro anni.

Con il termine Hibaku Jumoku (Albero Bombardato) si intende una serie di alberi sopravvissuti alla caduta della bomba atomica sulla città di Hiroshima del 1945, divenuti dei veri e propri simboli di resilienza e pace per l’incredibile forza vitale dimostrata. I semi di alcuni di questi alberi sono stati donati dalla città di Hiroshima ad associazioni internazionali per permetterne la divulgazione e Nuova Acropoli Verona OdV, lo scorso anno, ha vinto un bando di selezione per ricevere l’esemplare di Hibaku che verrà appunto inaugurato il prossimo 22 aprile.

Difatti, il progetto è stato pensato con l’intento di sensibilizzare l’intera popolazione al valore della pace. Per riuscire in questo intento, il coinvolgimento degli studenti ha dato vita alla creazione di pannelli relativi alla storia dell’Hibakujumoku, della bomba atomica e del tema della Pace. I pannelli, installati in prossimità della pianta, daranno la possibilità di accedere dallo smartphone ad un sito informativo sul tema e a materiale audiovisivo realizzato dai ragazzi stessi e dai volontari di Nuova Acropoli Verona OdV.

Obiettivo secondario, ma non meno importante, è stato promuovere un coinvolgimento dei cittadini sempre più attivo a partire dai giovani. La collaborazione con la classe 5G dell’ITES “L.Einaudi” non sarebbe stata possibile senza la collaborazione della dirigente scolastica Carla Veruani e della Professoressa Olimpia Rad che negli ultimi mesi ha guidato i ragazzi, insieme ai volontari di Nuova Acropoli, nello studio e nella realizzazione del materiale che ha dato forma a questo progetto. Si ringrazia inoltre il Comune di Verona per la collaborazione e l’opportunità di offrire un contributo concreto alla cittadinanza, attraverso la promozione di ideali e valori umani.

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, Nuova Acropoli Verona OdV darà vita ad una serie di iniziative legate alla celebrazione della natura e del pianeta in cui viviamo. Tra queste vi sarà una conferenza gratuita prevista per giovedì 18 aprile alle ore 19.30 dal titolo “Terra da conquistare o da custodire?”presso la Sede di Nuova Acropoli Verona OdV in Via Merano, 17 e la terza edizione della Festa della Terra, prevista per sabato 20 aprile alle ore 15, ovvero un pomeriggio da trascorrere insieme al Parco Santa Teresa (Area Giraffe) con numerose attività per bambini e adulti, che culminerà nella magica “danza della treccia”.

