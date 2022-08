A Lazise: "In vigna: wine, music and more"

The Wine Bundle propone l'aperitivo in vigna che vuole promuovere realtà vitivinicole giovani e biologiche. Potrai degustare vini veronesi e non accompagnati da diverse sfiziosità salate preparate sul momento: vini bianchi, rossi, rosati e Franciacorta ti aspettano!

Per concludere puoi scegliere tra una selezione di Wine Cocktail e gin veronesi.

Dj Set Live

Ingresso Libero, a consumazione.

Per info e prenotazioni: 331 4043327 (Whatsapp).