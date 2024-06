Gin'n'Jazz al Mura Festival: il 5 giugno il concerto di In the Roy's Mood

Il 5 giugno a Mura Festival in programma un nuovo imperdibile appuntamento per tutti gli amanti della musica e del buon bere: nell'ambito della rassegna Gin'n'Jazz, il gruppo jazz In the Roy's Mood si esibirà sul palco del Bastione di San Bernardino.

L'evento si terrà mercoledì 5 giugno alle ore 20:30 presso le suggestive mura storiche di Verona, offrendo una serata che unisce l'eleganza del jazz alla raffinatezza dei cocktail a base di gin. L'ingresso è gratuito.

In the Roy's Mood, formato dai musicisti Andrea Tarozzi al piano, Federico Valdemarca al contrabasso e Oreste Soldano alla batteria, promette di regalare al pubblico una performance ricca di emozioni e virtuosismo.

La rassegna Gin'n'Jazz è una celebrazione del connubio tra due mondi affascinanti: la musica jazz e l'arte della mixologia. Durante il concerto, i partecipanti potranno gustare una selezione di cocktail a base di gin, preparati da esperti barman, per un'esperienza sensoriale a 360 gradi.

Dettagli dell'evento:

Data: mercoledì 5 giugno 2024

Orario: 20:30

Luogo: Bastione di San Bernardino

Ingresso: Gratuito

Il Mura Festival 2024 si conferma anche quest'anno come un punto di riferimento per la cultura e l'intrattenimento veronese, con una programmazione ricca e variegata che abbraccia musica, arte e gastronomia.

Non perdete l'opportunità di vivere una serata magica in compagnia di In the Roy's Mood e di deliziosi cocktail. Vi aspettiamo numerosi per un evento che saprà stupirvi e affascinarvi.

Per ulteriori informazioni: www.murafestival.it

Pic In the Roy's mood / foto ufficio stampa Studioventisette