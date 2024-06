"In principio era il piede" - Laura Kibel al Lazzaretto di Verona

Prezzo non disponibile

Estate al Lazzaretto XII Edizione presenta:

Laura Kibel

IN PRINCIPIO ERA IL PIEDE

Teatro dei piedi

Laura Kibel torna al Lazzaretto con il suo Teatro dei Piedi, da tournée mondiale con "In principio era il piede", contenitore di storie che partono dalla Genesi e dai miti, e mettono in scena le umane miserie, paure e contraddizioni. Leggerezza, ironia unite alla tecnica speciale di animazione, incantano spettatori di ogni età, in attesa dell'imminente PEDILUVIO universale



INFO

? Apertura ingresso, h 20.30

? Inizio concerto, h 21.10

Ingresso su prenotazione tramite messaggio WhatsApp al numero +39 379 2651331, indicando per ogni partecipante:

?? nome e cognome

?? indirizzo e-mail.

La prenotazione verrà confermata tramite messaggio di risposta.

In caso di disdetta, si prega di avvisare per tempo, almeno il giorno prima.

? Si consiglia di arrivare almeno 15 minuti prima dell’inizio del concerto, per non perdere la priorità della prenotazione.

?? Si richiede un contributo minimo di 8 euro per serata a sostegno delle attività dell’Associazione, da versare all’ingresso. Il contributo è da intendersi per ogni posto a sedere occupato.

? Area bar

?? Parcheggio interno

Per info, scrivere a amicidellazzaretto@gmail.com o inviare un messaggio WhatsApp al numero +39 379 2651331.

