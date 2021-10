In Cortile Mercato Vecchio il Torneo di S-cianco Città di Verona 2021

Sabato 23 e domenica 24 ottobre si svolge in Cortile Mercato Vecchio, con la collaborazione dell’Assessorato allo Sport del Comune di Verona, la ventesima edizione del Torneo di S-cianco Città di Verona 2021.

A competere per il titolo le squadre di Arbizzano, Caselle di Sommacampagna, Castelrotto, Cerro Veronese, Giarina, La Pigna, Libero Vinco, Lugo di Valpantena Parona, Pescantina, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo e Via Borgo di Pescantina Zevio.

Le squadre presenti si incontrano per due giorni contendendosi un posto nella finalissima che si disputa domenica pomeriggio, per conquistare la Mare della Città, che rimane con la squadra vincitrice per un anno intero fino a che non sarà messa in palio nuovamente nel 2022, in occasione della nuova edizione del Torneo Città di Verona.

Il Torneo si disputa su due campi in Cortile Mercato Vecchio in due gironi da 7 squadre. Ogni squadra dello stesso girone gioca contro tutte le altre, cioè disputa 6 partite, 4 nella giornata di sabato e 2 domenica. Ogni partita ha una durata di circa 30’. Le partite iniziano sabato alle 9 e l’ultima è alle 16, domenica si inizia alle 9 e si finisce alle 12 e poi “pasta e fasoi” per tutti con musica.

Informazioni e contatti

Web: https://www.comune.verona.it.

Gallery

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...