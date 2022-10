Imprenditoria femminile: corso di formazione "Diventa libera professionista"

TRE WORKSHOP A VERONA: la vera imprenditrice sei tu! Il Corso di Formazione "DIVENTA LIBERA PROFESSIONISTA" apre il percorso d’Imprenditoria Femminile guidata da professioniste e consulenti del settore della comunicazione nei termini di training, strategie e strumenti e le regole del fisco. Oggi tutto scorre in rete dai social media alla dichiarazione dei redditi online. Acquisisci con noi le tecniche, i requisiti e le competenze per essere autonoma nella tua professione. Scopri come presentarti e stringere nuove collaborazioni fuori dal passaparola. Diventa imprenditrice di te stessa con il nuovo corso di formazione di Moodie Comunicazione 2022.

Partecipa al corso avanzato e specifico del tuo settore con lezioni di gruppo, in sede e con professioniste. Empatia, sensibilità ed esperienza sul campo saranno i punti di forza della tua strategia imprenditoriale. Scopri gli strumenti ?scali, le tecniche del social media marketing e metti a fuoco chi sei e i tuoi obiettivi. La chiave del tuo cambiamento professionale sono le donne professioniste che incontrerai.

La giusta mentalità GIULIA CAILOTTO - COMMUNICATION TRAINER

La strategia della comunicazione SARAH CANZANELLA - SOCIAL MEDIA MANAGER

Le conoscenze fiscali FRANCESCA BELLINI - DOTTORESSA COMMERCIALISTA

Per le prime 8 iscritte riserviamo uno sconto eccezionale. Con noi puoi scaricare e-book utili per la libera professione, ricevere una newsletter dedicata al business femminile e partecipare ai prossimi workshop. Riservati un posto in prima fila lavorando sul tuo progetto dove 3 consulenti saranno a tua disposizione per una realizzazione concreta del tuo lavoro. CONTATTI: formazione@moodiecomunicazione.it.