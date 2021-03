Immersioni nel lago di Garda a Bardolino

Benvenuti a Gas Diving Center! Vivere il lago di Garda, immergersi lasciandosi avvolgere da quel suo morbido silenzio, che amplifica le emozioni, che rende unico e magico ogni attimo trascorso sotto la sua superficie. Lo spettacolo della costa gardesana, che si tuffa verticalmente dentro queste acque e che prosegue la sua discesa verso il fondo in un incantevole ambiente pieno di vita. Disponiamo disponiamo di un gommone, per portarvi in ambienti che non si possono raggiungere dalla riva. contattaci per informazioni su prezzi e luoghi d'immersione. Il punto d'imbarco si trova nel comune di Bardolino.