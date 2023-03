L'Insegnami La Vita Tour di Immanuel Casto e Romina Falconi fa tappa al Cinema Teatro San Michele di Verona

Si aggiunge una nuova data all’"Insegnami La Vita Tour" di Immanuel Casto e Romina Falconi: domenica 2 Aprile al Cinema Teatro San Michele di Verona, accompagnati per la prima volta dalla ensemble da camera della Gaga Symphony Orchestra. Dopo la data zero del 2 aprile a Verona, L’"Insegnami la Vita Tour Teatrale 2023", prodotto da Freak&Chic e Barley Arts, proseguirà il 4 aprile al Teatro Quirino di Roma e il 6 aprile all’Auditorium di Milano, per poi concludersi l’11 aprile al Teatro Duse di Bologna.

Dopo il successo delle 5 tappe nei club concluse lo scorso dicembre con un en plein di sold-out, l'"Insegnami La Vita Tour" assumerà una nuova veste, quella teatrale: per la prima volta nella carriera dei due eclettici cantautori, i rispettivi repertori verranno trascritti per l’esecuzione dal vivo in settimino, con quintetto d’archi, tastiera e percussioni. Il Settimino della Gaga Symphony Orchestra è l’organico cameristico dell’ensemble veneto di giovani professionisti under 35, noto per proporre duranti i suoi spettacoli un originale repertorio pop e dance, dai classici evergreen alle hit del momento.Diretta dal M. Simone Tonin (classe 1992), dal 2012 ad oggi la Gaga Symphony Orchestra ha realizzato oltre un centinaio di spettacoli in Italia e all’estero, in diverse formazioni dal settimino fino all’organico sinfonico da 65 elementi, con l’obiettivo di avvicinare il grande pubblico alle sonorità classiche e sinfoniche tramite un approccio musicale innovativo ed eclettico. La GSO collabora regolarmente con artisti della scena pop italiana, sia per spettacoli live sia per registrazioni in studio, quali Francesco De Gregori, Andrea Bocelli, Tommaso Paradiso, Elodie, Noemi, Rkomi, Michele Bravi...

L'“Insegnami la Vita Tour” è la rappresentazione del creativo sodalizio tra due degli artisti più unici ed eclettici del panorama musicale italiano: prende il nome dall’omonimo duetto contenuto in "Malcostume", l’ultimo disco di inediti dissacrante e provocatorio di Immanuel Casto uscito a giugno 2022. Per celebrare il legame che unisce la coppia di artisti, è disponibile da oggi su Vevo il video ufficiale del singolo "Insegnami la vita" (regia di Lyxyum): https://youtu.be/hUoHKv046nU.