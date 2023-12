Concerti di Natale 2023 della Parrocchia di Tregnago: "Illuxit nox"

Anticamente si celebravano nella notte di Natale i Notturni, momenti di riflessione in cui una serie di letture di meditazione venivano alternate al canto di otto bellissimi responsori gregoriani. Questi responsori risuoneranno nel concerto in una rara versione gregoriana, come venivano cantati tra il Cinquecento e il Seicento.

Si alterneranno con brani strumentali eseguiti al chitarrone, strumento che proprio sul principio del Seicento aveva grande fioritura. Le musiche saranno accompagnate da una azione scenica che illuminerà progressivamente la chiesa del concerto.

Tutti i testi dei brani cantati verranno proiettati, con le loro traduzioni.

Matteo Zenatti canto e arpa rinascimentale

Antonio De Luigi chitarrone

Lorenzo Garonzi azione scenica

È un concerto della rassegna Concerti di Natale 2023 della Parrocchia di Tregnago