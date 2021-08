Al Teatro Romano arrivano "Gli illusionisti della danza" per un viaggio fluttuante e ipnotico sul pianeta Terra

Ultimo appuntamento con l’arte coreutica. Domani sera, giovedì 12 agosto, al Teatro Romano, Rbr Dance Company porterà in scena "Boomerang – Gli illusionisti della danza", diretto da Cristiano Fagioli. Scelte registiche altamente ipnotiche, uso magistrale di luci e musiche evocative cattureranno lo spettatore, accompagnandolo in un viaggio onirico. Dalla comparsa della vita sulla terra, alla nascita dell'uomo, fino alle scelte e ai comportamenti che incidono quotidianamente sull’ambiente. Un’opera che punta a sensibilizzare il pubblico sul rispetto del pianeta Terra.

Si chiude così la sezione danza della 73esima Estate Teatrale Veronese, rassegna organizzata dal Comune di Verona, in collaborazione con Arteven. Tre i quadri dello spettacoli. Il primo rappresenterà il progressivo ritirarsi delle nevi perenni, coreografie fluttuanti ed illusionistiche descriveranno l'inarrestabile scioglimento dei ghiacciai. Il secondo darà vita a caotiche città, tra la quotidianità automatizzata dell’essere umano, omologata e sovrastata dalla tecnologia. Nell’ultimo le profondità degli abissi riempiranno la scena. E i danzatori, moltiplicandosi e sparendo, emuleranno la dimensione marina nella sua sofferenza.

Coreografie di Cristiano Fagioli, Cristina Ledri, Alessandra Odoardi e musiche di Diego Todesco.

Informazioni. Approfondimenti sul sito www.estateteatraleveronese.it, sulla pagina facebook, sul canale youtube, sui profili instagram e twitter dell’Estate Teatrale Veronese.

Biglietti. I biglietti di spettacoli e concerti sono in vendita al Box Office Verona - via Pallone 16

tel. 045 80 11 154. Oppure online sui siti www.boxol.it/boxofficelive/it e www.boxofficelive.it.

Informazioni e prenotazioni per persone diversamente abili: tel. 045 80 11 154.

Nelle sere di spettacolo presso i luoghi di rappresentazione dalle ore 20 (si consiglia l’acquisto in prevendita). In tutte le sedi di spettacolo saranno applicatele norme di sicurezza post Covid.

Agevolazioni. Ridotti under 26/over 65, convenzioni e studenti ESU

Ridotto 8 euro per allievi e insegnanti scuole danza di Verona.

Ridotto 10 euro per chi ha il biglietto dello spettacolo di danza del Teatro Ristori 'Contemporary men'.

Grazie ad un accordo tra Teatro Romano e Teatro Ristori, le agevolazioni proseguiranno per tutta la stagione autunnale. Tutti gli spettatori in possesso di un biglietto danza dell'Estate Teatrale Veronese 2021 potranno acquistare un biglietto ridotto per uno degli spettacoli in scena al Teatro Ristori da settembre in poi, il cui programma sarà a breve online sul sito www.teatroristori.org.