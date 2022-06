Un giovedì all'insegna della comicità, vi aspetta nel cortile del Teatro Smeraldo di Valeggio sul Mincio, per passare una serata assieme al trio Trejolie, assistendo a un vero cabaret comico all’aperto. Il gruppo formato da Tomas, Marcello e Daniele si esibirà in uno spettacolo poliedrico, dove saranno raccolti i grandi must del trio, ma anche le novità che in questi mesi il gruppo ha costruito.

"Illogical Show - Il meglio del peggio": come una biglia che rotola e continuamente cambia percorso, le situazioni comiche si intrecciano tra loro creando un flusso comico che cattura, spiazza e sorprende, adatto ad ogni tipo di pubblico. Ci vediamo con i vincitori di "Italia's got Talent" 2017 giovedì 23 Giugno, dalle ore 21.

Ingresso: Intero adulti: 8 euro - Ridotto bambini: 3 euro Ideazione Trejolie. Supervisione artistica Paola Galassi. Evento a cura del Comune di Valeggio sul Mincio (Ass.to alla Cultura), Associazione Pro Loco Valeggio e Chronos 3.