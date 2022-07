ArteFatto Teatro dà appuntamento al Chiostro di Sant'Eufemia per "Il toy boy di nonna"

Intero: 9 euro. Ridotto per chi ha più di 65 anno o per studenti fino a 26 anni: 7 euro. Ingresso gratuito a persone con disabilità

Carla, ricca imprenditrice non più nel fiore degli anni, scatena l'incredulità della famiglia quando si presenta a casa con un amico molto più giovane di lei. La novità darà il via a un rapido susseguirsi di eventi che porterà i personaggi ad abbandonare le convenzioni sociali e li condurrà verso un epilogo assolutamente inatteso.

Questa la storia che sarà messa in scena da ArteFatto Teatro in "Il toy boy di nonna", spettacolo che sarà messo in scena dal 20 al 30 luglio al Chiostro di Sant'Eufemia per la rassegna "Il teatro nei cortili".

Per informazioni, scrivere a info@artefattoteatro.it oppure chiamare il 347 8218304.