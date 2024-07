Teatro nei Cortili: "Il pazzo della stanza 1218"

Nell’ambito del Teatro nei Cortili, Il gruppo teatrale G.A.D. Renato Simoni APS, metterà in scena IL PAZZO DELLA STANZA 1218 Stravagante commedia scritta e diretta da Cecilia Comencini Siamo in una casa di riposo dove le giornate trascorrono nella solita routine quotidiana, fino a quando non accade qualcosa che scatena un susseguirsi di situazioni tra le più improbabili e assurde e porta scompiglio tra tutti gli interessati.

Un moderno Don Chisciotte vi farà ridere, sorridere, pensare e commuovere. Esistono al mondo persone che riescono a trascinarci con la loro passione, forza, determinazione e che ci attraggono con i loro modi stravaganti. Se anche voi siete curiosi di seguire le avventure del nostro Sir Cosimo dell’Ombrello, non perdete l’occasione di venire a conoscerlo dal 20 al 26 luglio al Chiostro di Sant’Eufemia, inizio spettacolo alle 21.15.

Nei diversi ruoli, saranno impegnati Giancarlo Tambalo, Otello Bellamoli, Alessandro Ravazzin, Flavia Travasa, Michele Lanza, Giulia Basso, Mariella Placchi, Simonetta Tezza, Noemi Uccello, Carlo Tarallo; Maurizio Ravazzin è aiuto regista e realizzatore delle scene; tecnico: Giuseppe Migliorini.

Prenotazioni posti al 3477026951 anche WhatsApp o via mail a maurizio.ravazzin@renatosimoni.it

Foto gruppo teatrale G.A.D. Renato Simoni APS