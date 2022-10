Il jazz cosmico ed universale di Gianluca Petrella inaugura la stagione artistica del Teatro Ristori

Sarà il grande Jazz visionario, “cosmico ed universale” di Gianluca Petrella ad inaugurare, il prossimo mercoledì 19 ottobre alle ore 20, la Stagione artistica del Teatro Ristori di Verona che si aggiudica l’unica tappa veneta del tour Gianluca Petrella/Cosmic Renaissance, progetto che presenta Universal Language, il nuovissimo album del trombonista pugliese uscito per Schema Records.

Petrella sonda mondi sonori ed estetici fuori dagli schemi ma con radici ben salde nella musica più nera: ci guiderà nelle sonorità della sua sperimentazione afro-futurista, nella contaminazione di linguaggi musicali che è sua cifra artistica e nell’improvvisazione più visionaria.

La rassegna Jazz

Il primo appuntamento della Stagione darà anche il via alla Rassegna di Jazz che ha reso in questi anni il Ristori punto di riferimento nazionale per qualità e livello della proposta. Otto gli appuntamenti con nomi importanti della scena nazionale ed internazionale: dopo Petrella, il prossimo 28 ottobre a Verona il “maestro” Steve Turre insieme al Marco Marzola Trio; poi Joe Lovano (il 10 novembre), Avisahi Cohen Quartet (24 novembre); quindi nel 2023, la giovane e talentuosa cantante e trombettista jazz Andrea Motis, Uri Caine il 15 aprile, il 21 aprile il “nostro” Fabrizio Bosso con il nuovo We Wonder e, a chiudere, per l’International Jazz Day, il 30 aprile, GeGé Telesforo.

Il jazz visionario, cosmico ed "universale" di Petrella

Refrattario alle etichette, alle spalle più di 20 anni di carriera, Gianluca Petrella è uno dei musicisti più innovativi della scena musicale italiana e internazionale, tra i più talentuosi e riconoscibili trombonisti al mondo in grado di parlare a generazioni diverse, al pubblico jazz così come ai devoti della club culture. In maniera trasversale, Petrella spazia dal mainstream alla sperimentazione più radicale: una tavolozza sonora che arriva alla contaminazione spinta di linguaggi differenti, dal mondo variegato della black music alla techno, dall’elettronica all’hip hop italiano, dal rock al funk, alla dancefloor.

Una produzione eclettica e trasversale la sua che l’ha portato a lavorare e a produrre con artisti ed etichette di fama internazionale e a calcare i palcoscenici e i Festival più importanti del mondo; dal 2017 è entrato a far parte della band di Jovanotti che ha accompagnato nel suo tour.

Biglietteria del Teatro (Via Teatro Ristori, 7 - 045 6930001): dal lunedì al venerdì 10 - 13 e 16 - 19.

Box Office (Via Pallone, 16 - 045 8011154): dal lunedì al venerdì 9.30 - 12.30 e 16 - 19 e online su: www.teatroristori.org.

Petrella Quintetto - foto Emanuele Meschini via Ufficio Stampa Teatro Ristori