"Il Gruffalò" in scena al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda

Pronti ad immergervi nel bosco frondoso? "Il Gruffalò" vi aspetta al Teatro Dim a Castelnuovo del Garda! La fiaba musicale ripercorre in maniera fedelissima le originali e deliziose rime della scrittrice inglese e raccontano la vicenda di questo mostro, apprezzato e conosciuto da migliaia di bambini e genitori in tutto il mondo grazie alle traduzioni realizzate in oltre 30 lingue.

Lo spettacolo è inserito all'interno della stagione organizzata da Fondazione Aida e il Comune di Castelnuovo del Garda.