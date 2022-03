Idraulici del suono live per la rassegna musicale "Tutti suonati!"

Terzo e ultimo incontro della rassegna musicale "Tutti Suonati!" con i turbolenti Idraulici del Suono. Gli Idraulici del Suono, al secolo i Fratelli Drauli?, sono un'orchestra itinerante di "turbotzigani" di provincia. Fuggiti dalle rovine di un progetto in cui non si riconoscevano più, nel 2008 i fratelli Drauli? si riunirono per parlare, ma siccome parlare non è il loro forte, iniziarono a soffiare dentro quei dannati tubi gialli, a battere sulle maledette pelli di mulo, a cantare a squarciagola canzoni d’amore e di guerra… e così nacquero gli Idraulici del Suono. La loro è ottima musica balcanica, e non solo, condita da storie di viaggi improbabili di una band sgangherata spiritualmente ma irrefrenabile musicalmente. Ogni concerto è vivamente sconsigliato a immobilisti astemi intenzionati a seguire l’esibizione comodamente seduti su soporifere poltroncine.

Informazioni e contatti

Contatti e prevendita:

WhatsApp: 375 793 5344

e-mail: info@nervisaldi.org

Web: https://fb.me/e/1ner8mjjj.

Apertura biglietteria ore 16. Aperitivo pre-spettacolo e post-spettacolo a cura di Osteria La Nosetta.