I Love Pokè apre a Verona per un pasto tra street food e cucina healthy

Ha aperto nel cuore di Verona, la città dell’amore, la prima pokeria firmata I Love Pokè: un coloratissimo store di 60 mq situato in Piazza Renato Simoni 13, a pochi passi dal centro storico. Al momento sono possibili il servizio di asporto e delivery, ma non appena verranno allentate le restrizioni legate al contenimento della pandemia, saranno circa 40 i posti a sedere fra dehors, saletta privata nel soppalco e bancone. Con questa nuova apertura, sale a 25 il numero di punti vendita di I Love Pokè in Italia.

Il poke è il trend del momento perché unisce street food e cucina healthy: un pasto sano, leggero e veloce, preparato con ingredienti genuini e pensato per fornire il giusto apporto di nutrienti e calorie a chi è attento alla propria forma fisica e al benessere. L’intuizione di portare in Italia il piatto hawaiano più famoso al mondo si deve a una giovane coppia di imprenditori che, dopo una vacanza in California nel 2016, decise di aprire a Milano la prima pokeria d’Italia con il marchio “I LOVE POKÉ”: era il “lontano” ottobre 2017 e si inaugurava così una tendenza che in poco più di tre anni ha conquistato decine di migliaia di estimatori.

I due giovani pionieri del poke hawaiano in Italia (compagni non solo nel lavoro, ma anche nella vita) si chiamano Rana Edwards, newyorkese con “il pallino” per l’alimentazione sana, due Lauree e un Master in Nutrizione ad Harvard; e Michael Nazir Lewis, milanese, laureato in Economia a Londra e cresciuto in una famiglia che da oltre trent’anni opera nella ristorazione. Questo salutare e appetitoso mix di cereali, pesce crudo, ortaggi e frutta (che altro non è che il pasto quotidiano dei pescatori hawaiani) è apprezzatissimo dai fan dell’alimentazione sana e del fitness: è infatti la semplicità, insieme alla combinazione di sapori, a fare del poke un piatto non solo sano, ma anche gustoso e ricchissimo di vitamine e sali minerali, preziosi alleati del sistema immunitario. Anche Verona entra così nella tendenza globale della poke-mania!

Informazioni e contatti

Lo store è aperto tutti i giorni dalle 11.30 alle 22 (con orario continuato).

Web: www.ilovepoke.it.